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«Мы живем в общем доме»: Тимофеева призвала все страны к участию в экологической повестке 

Парламентская газета
Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева в ходе награждения победителей международного экологического конкурса EcoWorld-2018 в среду призвала страны к участию в экологическое повестке.
«Экология — это та сфера, где международное сотрудничество особенно важно. Мы живем в общем доме: если где-то вырубаются леса, загрязняются морские воды, уничтожаются редкие виды животных и растений — это отражается на всех нас», — сказала депутат, выступая в московском Центральном доме ученых.
По ее словам, в последние годы Госдума держит экологию на особом контроле и ужесточает природоохранное законодательство.
«В России начали создаваться зеленые щиты вокруг городов, они созданы уже более чем в 30 регионах. Мы откорректировали федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, установили запрет на приватизацию земель и перевод их из одной категории в другую. Мы продолжаем курс на зеленую экономику, внедрение наилучших доступных технологий», — отметила парламентарий.
Кроме того, с приходом 2019 года самые крупные предприятия-загрязнители начнут получать комплексные экологические разрешения, одним из условий станет установка приборов учета выбросов и сбросов, отметила она.
На особом контроле у парламентариев в настоящее время также находится реформа в сфере обращения с отходами.
«Отходы — мировая проблема. Все страны столкнулись с нею. Требуются совместные усилия, обмен опытом, чтобы очистить планету от уже накопленного мусора и перейти на современные экологичные технологии утилизации отходов», — подчеркнула Тимофеева.
Вице— спикер Госдумы напомнила, что острые экологические проблемы будут решаться в стране в рамках недавно стартовавшего национального проекта «Экология» и призвала присутствующих объединять усилия.
Экологическая премия EcoWorld учреждена Российской академией естественных наук в 2003 году. Цель премии — обеспечить общественную поддержку экологической деятельности, объединить усилия органов власти, бизнеса и общественности для решения экологических проблем. В 2018 году экологический конкурс привлек 160 участников из 18 стран мира.
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Ольга Тимофеева , Госдума , Экология , Видео
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