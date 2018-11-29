Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С глобальным потеплением будут бороться с помощью аэрозоля 

Мир24 + ещё 3 32 минуты назад
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев
Ученые из Гарвардского и Йельского университетов нашли новый метод борьбы с климатическими изменениями. Они предлагают распылять в атмосфере аэрозоль, что должно привести к резкому замедлению процесса потепления климата. Однако этот способ еще не проверен, передает ТАСС.
Распылять частицы сульфатных соединений специалисты предлагают в нижних слоях атмосферы на высоте до 20 км от поверхности Земли с помощью самолетов, высотных аэростатов или зенитных орудий. При этом они признают, что на данный момент не существует воздушного судна, которое могло бы выполнить поставленную задачу.
Однако исследователи уверены, что разработать специальный самолет-танкер не проблема для техников, к тому же это не потребует больших финансовых затрат. Они оценивают создание соответствующей системы распыления в 3,5 миллиарда долларов, а применение — в 2,25 миллиарда долларов в год. При этом на создание подобной техники, по их подсчетам, уйдет не более 15 лет.
Авторы исследования понимают при этом, что чтобы разработать подобную систему, нужна координация усилий правительств разных стран, однако экологические последствия могут быть более существенными: в некоторых районах может наступить засуха, которая погубит сельскохозяйственные культуры.
Буквально несколько ней назад британские ученые заявили, что ускорение темпов глобального потепления приведет к климатической катастрофе. Через 50 лет температура летом может стать выше на пять градусов по Цельсию, а зимой — на четыре градуса.
Мир24: последние новости
В Новой Зеландии на берег выбросилось свыше 140 дельфинов-гринд В Австрии украли картину Ренуара прямо перед аукционом В Индонезии признали неготовность упавшего в море Boeing к полету
Комментарии
ИТАР-ТАСС , Экология , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто влияние США на Украину84
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление378
Порошенко неожиданно объяснил «провокацию» в Крыму576
Корабли ВМС США прошли через Тайваньский пролив10
Запад закрыл глаза на керченский инцидент170
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение