С глобальным потеплением будут бороться с помощью аэрозоля

Ученые из Гарвардского и Йельского университетов нашли новый метод борьбы с климатическими изменениями. Они предлагают распылять в атмосфере аэрозоль, что должно привести к резкому замедлению процесса потепления климата. Однако этот способ еще не проверен, передает ТАСС

Распылять частицы сульфатных соединений специалисты предлагают в нижних слоях атмосферы на высоте до 20 км от поверхности Земли с помощью самолетов, высотных аэростатов или зенитных орудий. При этом они признают, что на данный момент не существует воздушного судна, которое могло бы выполнить поставленную задачу.

Однако исследователи уверены, что разработать специальный самолет-танкер не проблема для техников, к тому же это не потребует больших финансовых затрат. Они оценивают создание соответствующей системы распыления в 3,5 миллиарда долларов, а применение — в 2,25 миллиарда долларов в год. При этом на создание подобной техники, по их подсчетам, уйдет не более 15 лет.

Авторы исследования понимают при этом, что чтобы разработать подобную систему, нужна координация усилий правительств разных стран, однако экологические последствия могут быть более существенными: в некоторых районах может наступить засуха, которая погубит сельскохозяйственные культуры.

Буквально несколько ней назад британские ученые заявили, что ускорение темпов глобального потепления приведет к климатической катастрофе. Через 50 лет температура летом может стать выше на пять градусов по Цельсию, а зимой — на четыре градуса.