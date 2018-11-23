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Неагрессивных собак разрешат выпускать из приютов 

Парламентская газета + ещё 4 1 час назад
Каждый субъект Федерации сможет самостоятельно регулировать численность бездомных животных на своей территории — отлавливать их, стерилизовать и вакцинировать, а потом отпускать обратно в среду обитания, если они не проявляют агрессии. Соответствующий законопроект 22 ноября в Госдуму внесла группа депутатов. Как будет работать новый механизм, «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
— Владимир Владимирович, кто будет решать, переходить на новую систему или нет?
— Принимать решение, как будут регулировать численность безнадзорных животных, станут власти каждого субъекта самостоятельно, как и сейчас. Наш законопроект предлагает перейти на самый гуманный способ — помещать животных в приют, вакцинировать, стерилизовать, ставить на учёт, то есть вешать бирку или чипировать, а потом, если не найдётся желающих взять их домой, возвращать в среду обитания.
И здесь есть важная оговорка — это можно будет сделать, только если животное не агрессивно. Давать рекомендации, можно ли считать поведение животного таковым, смогут ветеринары. По нашему законопроекту субъекты также получат право содержать приюты, оборудованные для этой системы.
— А как вы считаете, будут ли власти предпочитать именно такой механизм? Ведь сегодня в субъектах иногда выбирают отлов и убийство бездомных собак.
— Многие регионы уже работали по этой схеме раньше, например, Санкт-Петербург, Краснодарский край или Калининградская область. Но потом, когда приняли поправки в закон о местном самоуправлении, новая формулировка не позволила отпускать животных после стерилизации — можно только отлавливать и содержать их в приютах. Понятно, что это дорого, слишком большая нагрузка на бюджет, поэтому животных в приютах по прошествии определённого срока умерщвляют.
Мы хотим, чтобы способ «вакцинация — стерилизация — возвращение в прежнюю среду» стал законным, и думаю, многие регионы будут с радостью так работать — об этом говорят письма из 50 субъектов с поддержкой нашей инициативы. Это выгоднее, чем содержание, и уж точно гораздо дешевле, чем такой варварский метод, как тендеры на убийство безнадзорных собак. Дело в том, что морожеными головами собак конторы по отлову отчитываются перед регионами по 10 раз, и из их бюджетов утекает всё больше денег.
Морожеными головами собак конторы по отлову отчитываются перед регионами по 10 раз, и из их бюджетов утекает всё больше денег.
Как сообщали в самих субъектах, работавших по предлагаемой нами системе, на их территориях снижалось распространение болезней, бешенства, так как собак вакцинировали. И самое главное — это ведёт к реальному сокращению популяции безнадзорных животных без причинения им страданий. Это очень гуманный метод регулирования их численности. Поэтому, надеюсь, коллеги поддержат наш законопроект.
— Сегодня в СМИ пишут, что в Подмосковном районе Раменское незаконно отлавливают собак и свозят их на агрофирму, где, по словам зоозащитников, животных едят нелегальные рабочие из Вьетнама.
— Мы направили запросы с просьбой выяснить все обстоятельства в Прокуратуру Московской области и Управление МВД по Московской области. Надо понять, во-первых, не нарушается ли миграционное законодательство, есть ли там нелегалы, а во-вторых, присутствуют ли факты жестокого обращения с животными.
Думаю, что соответствующие мероприятия будут реализованы и полицейскими, и представителями прокуратуры. И мы также попросили, чтобы проверили бездействие сотрудников полиции, потому что когда туда приезжали зоозащитники, они не смогли добиться от полицейских проверки того, что там происходит. Эти моменты тоже попросили прокуратуру посмотреть.
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Владимир Бурматов , Генпрокуратура РФ , Госдума , МВД , Парламентская газета , Экология , Видео , Общество
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