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В национальном парке в Приморье появился новый котенок леопарда 

Вести.Ru + ещё 1 20 часов назад
Фото: www.vesti.ru
В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье фотоловушки зафиксировали появление нового котенка редкого дальневосточного леопарда. Ученые предполагают, что он является сыном Лорда — самца в "белых перчатках", прославившегося на всю страну.
Впервые Лорд попал в объектив фотоловушек парка в 2011 году. На его передних лапах было замечено широкое белое окаймление в виде перчаток. Ученые не стали называть такое необычное животное самостоятельно. В ходе голосования "Придумай имя леопарду" в 2013 году россияне решили назвать его Лордом.
В сообщении нацпарка говорится, что перед фотоловушкой прошли взрослая самка под номером Leo 113F и ранее незарегистрированный котенок. Семью заметили на той же тропе, где ранее встретились Лорд и Leo 113F. Два события разделяют около 9 месяцев — промежуток времени, за который самка выносила и воспитала полугодовалого котенка.
Поэтому ученые полагают, что отцом котенка является Лорд. Мать и детеныш выглядят вполне здоровыми, передает РИА Новости.
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РИА Новости , Экология
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