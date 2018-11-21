В национальном парке в Приморье появился новый котенок леопарда

В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье фотоловушки зафиксировали появление нового котенка редкого дальневосточного леопарда. Ученые предполагают, что он является сыном Лорда — самца в "белых перчатках", прославившегося на всю страну.

Впервые Лорд попал в объектив фотоловушек парка в 2011 году. На его передних лапах было замечено широкое белое окаймление в виде перчаток. Ученые не стали называть такое необычное животное самостоятельно. В ходе голосования "Придумай имя леопарду" в 2013 году россияне решили назвать его Лордом.

В сообщении нацпарка говорится, что перед фотоловушкой прошли взрослая самка под номером Leo 113F и ранее незарегистрированный котенок. Семью заметили на той же тропе, где ранее встретились Лорд и Leo 113F. Два события разделяют около 9 месяцев — промежуток времени, за который самка выносила и воспитала полугодовалого котенка.