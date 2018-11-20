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Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
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Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща 

Вести.Ru 1 час назад
Отправившийся на рыбалку житель рязанского поселка Искра с удивлением обнаружил, что знакомый ему пруд приобрел кровавый цвет. Мужчина снял "озеро-борщ" на видео, которое и выложил в соцсети.
"Вот такой вот красивый водоем с красным льдом цвета свеклы вареной. Кто же больше портит нашу рыбу? Сети, электроудочки или то, что мы много забираем, мелочь не выпускаем либо все-таки что-то иное?" — задается вопросом автор ролика.
Ответ не заставил себя ждать. Глава поселковой администрации Василий Овечкин быстро "разжаловал" озеро в пруд-накопитель при расположенном поблизости свинокомплексе, а самого рыбака счел некомпетентным человеком, поскольку "рыбы в нем никогда не было и не будет".
Ранее руководитель областного управления Роспотребнадзора тоже указывал на то, что пруд на балке Большой Луг объемом 1,5 миллиона кубических метров был выкопан в 1977 году и является частью очистных сооружений свинокомплекса, а изменение окраски воды свидетельствует о его использовании по назначению.
В то же время живущая от пруда в шести километрах Мария Окунь призналась, что впервые за 30 лет видит такой цвет воды в нем, как и лед — прежде водоем не замерзал.
"Он не всегда цветет алым цветом, бывает визуально кристально чистым. Слышала истории, как незнающие люди и купались в нем даже. Запах, как мне кажется, также идет не из пруда, а с рядом расположенных свинокомплекса и фермы. Пруд в общем доступе для любого прохожего и проезжего, территория не закрыта и не огорожена ничем", — уточнила местная жительница Елена Гераськина.
К изменению цвета воды в озерах нередко приводят водоросли, как это было в украинских Сумах, однако зачастую виной все же оказывается человеческий фактор — неконтролируемые выбросы с соседних производств.
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