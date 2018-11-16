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На «Земле леопарда» пройдет субботник
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На «Земле леопарда» пройдет субботник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
У границ национального парка "Земля леопарда" в селе Барабаш 17 ноября пройдет субботник, говорится в сообщении на сайте АНО "Дальневосточные леопарды". Сотрудники учреждения и волонтеры уберут мусор у поворота к туристическому маршруту "Логово леопарда".
Значительная часть нацпарка "Земля леопарда" и заповедника "Кедровая Падь" соседствует с оживленной дорогой. Неосмотрительное поведение некоторых автомобилистов часто приводит к лесным палам от брошенных окурков, а также стихийным свалкам на обочинах трассы. В основном мусор появляется летом, поэтому организаторы проводят субботники осенью.
Сбор участников акции начнется в 11.00 у визит-центра ФГБУ "Земля леопарда" им. Н. Н. Воронцова в селе Барабаш по адресу: ул. Хасанская, д. 6Б.
На месте волонтеры получат необходимый инвентарь и перчатки. По окончании уборки всех участников акции ждет чай на травах и просмотр фильма "ЛЕО80. История одного леопарда". Также все желающие смогут самостоятельно посетить туристический маршрут "Тропой леопарда".
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