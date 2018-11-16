В WWF заявили о росте популяции тигров

Количество диких тигров на ключевых площадках по восстановлению их численности через 20 лет может вырасти втрое. К такому выводу пришли авторы исследования Глобальной программы WWF по сохранению тигра, сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF.

По словам специалистов Всемирного фонда дикой природы, "это на 15% увеличит численность мировой популяции тигра". В WWF не исключили, что в ближайшие 20 лет количество тигров на некоторых площадках в десяти странах Азии может достичь максимально возможных показателей. Чтобы этот прогноз стал реальностью, подчеркнули эксперты, нужно повысить эффективность мероприятий против браконьеров, а также обеспечить стабильность кормовой базы хищников, создав для них оптимальные условия жизни в дикой природе.

Уточняется, что в исследовании WWF участвовали 49 экспертов из десяти стран, где обитают тигры, включая Россию. Они вели наблюдения на 18 площадках, выбранных в рамках Глобальной программы по сохранению тигра.

"В России одной из ключевых зон было выбрано юго-западное Приморье и прилегающие территории Китая", − рассказал почетный советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман. По его словам, в этой зоне численность так называемой Чанбайшаньской группировки тигров уже удалось утроить. Если прежде в юго-западном Приморье обитало 12−14 тигров, то теперь их число возросло до 38−42 особей.

Как отмечается в докладе WWF, ключевым условием для роста популяции тигров является параллельное увеличение численности копытных и поддержание ее на высоком уровне. Не менее важно свести к минимуму конфликты между хищниками и местным населением, подчеркнули эксперты Всемирного фонда дикой природы.

В июне 2018 года два амурских тигра поселились в Московском зоопарке. Как уточнили специалисты, животные весят примерно по 90 килограммов. В вольер на "Острове зверей" они переехали из центра воспроизводства редких видов в Подмосковье.