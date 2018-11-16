Ещё
В WWF заявили о росте популяции тигров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В WWF заявили о росте популяции тигров 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Количество диких тигров на ключевых площадках по восстановлению их численности через 20 лет может вырасти втрое. К такому выводу пришли авторы исследования Глобальной программы WWF по сохранению тигра, сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF.
По словам специалистов Всемирного фонда дикой природы, "это на 15% увеличит численность мировой популяции тигра". В WWF не исключили, что в ближайшие 20 лет количество тигров на некоторых площадках в десяти странах Азии может достичь максимально возможных показателей. Чтобы этот прогноз стал реальностью, подчеркнули эксперты, нужно повысить эффективность мероприятий против браконьеров, а также обеспечить стабильность кормовой базы хищников, создав для них оптимальные условия жизни в дикой природе.
Уточняется, что в исследовании WWF участвовали 49 экспертов из десяти стран, где обитают тигры, включая Россию. Они вели наблюдения на 18 площадках, выбранных в рамках Глобальной программы по сохранению тигра.
"В России одной из ключевых зон было выбрано юго-западное Приморье и прилегающие территории Китая", − рассказал почетный советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман. По его словам, в этой зоне численность так называемой Чанбайшаньской группировки тигров уже удалось утроить. Если прежде в юго-западном Приморье обитало 12−14 тигров, то теперь их число возросло до 38−42 особей.
Как отмечается в докладе WWF, ключевым условием для роста популяции тигров является параллельное увеличение численности копытных и поддержание ее на высоком уровне. Не менее важно свести к минимуму конфликты между хищниками и местным населением, подчеркнули эксперты Всемирного фонда дикой природы.
В июне 2018 года два амурских тигра поселились в Московском зоопарке. Как уточнили специалисты, животные весят примерно по 90 килограммов. В вольер на "Острове зверей" они переехали из центра воспроизводства редких видов в Подмосковье.
Москва24: последние новости
В ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму Япония настаивает на суверенитете над частью Курил в случае передачи МВФ признал Крым частью России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Православный раскол довел Порошенко до истерики190
Москва затрясется от холода38
ООН приняла резолюцию по Крыму1096
Ваенга экстренно госпитализирована25
Что означает компромисс по Курилам231
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
01:00
Ваенга экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес
00:42
Власти Калифорнии потеряли в пожаре 600 человек
Пожары В мире
01:01
Петросян развелся
Шоу-бизнес Общество
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
03:53
Москва затрясется от холода
Погода Статьи
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
00:29
Панин довёл фанатов до истерики
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение