В Германии обсудят экологию в рамках дней Москвы

В Германии обсудят вопросы экологии в рамках дней Москвы

Власти Москвы , Берлина и Лейпцига обсудят вопросы экологии в рамках дней Москвы в Германии, в двух немецких городах пройдут круглые столы, посвященные изменению климата, охране окружающей среды, очистке сточных вод и другим вопросам, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.

Дни Москвы проходят в немецких Берлине и Лейпциге с 10 по 17 ноября.

"В рамках деловой программы Дней Москвы в Лейпциге пройдут круглые столы по вопросам археологии, социальной защиты населения и охраны окружающей среды. В частности, специалисты обсудят систему мониторинга окружающей среды, вопросы очистки сточных вод, изменения климата. Московские эксперты посетят инфраструктурные объекты Лейпцига — очистные сооружения, промышленные предприятия, а также парковые зоны", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках дней Москвы в зоопарке Лейпцига пройдет выставка Московского зоопарка, посвященная редким рептилиям, а также переговоры по развитию сотрудничества между зоопарками городов.

Также 14 ноября в Берлине откроется "Форум по вопросам развития делового сотрудничества Москвы и Берлина" с участием представителей правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), представителей сената Берлина, посольства РФ в ФРГ.