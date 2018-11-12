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В Германии обсудят экологию в рамках дней Москвы
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В Германии обсудят вопросы экологии в рамках дней Москвы 

РИА Новости + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы, Берлина и Лейпцига обсудят вопросы экологии в рамках дней Москвы в Германии, в двух немецких городах пройдут круглые столы, посвященные изменению климата, охране окружающей среды, очистке сточных вод и другим вопросам, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Дни Москвы проходят в немецких Берлине и Лейпциге с 10 по 17 ноября.
"В рамках деловой программы Дней Москвы в Лейпциге пройдут круглые столы по вопросам археологии, социальной защиты населения и охраны окружающей среды. В частности, специалисты обсудят систему мониторинга окружающей среды, вопросы очистки сточных вод, изменения климата. Московские эксперты посетят инфраструктурные объекты Лейпцига — очистные сооружения, промышленные предприятия, а также парковые зоны", — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках дней Москвы в зоопарке Лейпцига пройдет выставка Московского зоопарка, посвященная редким рептилиям, а также переговоры по развитию сотрудничества между зоопарками городов.
Также 14 ноября в Берлине откроется "Форум по вопросам развития делового сотрудничества Москвы и Берлина" с участием представителей правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), представителей сената Берлина, посольства РФ в ФРГ.
"В рамках форума пройдет круглый стол, участники которых обсудят пути снижения шумового загрязнения при строительстве объектов, систему мониторинга окружающей среды, вопросы сокращения выбросов парниковых газов, реорганизации системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока, утилизации аккумуляторных батарей электротранспорта, а также вопросы "зеленого строительства", — отметили в департаменте.
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