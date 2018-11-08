Охотившиеся в приморском нацпарке заплатят полмиллиона рублей

Охотившиеся в приморском нацпарке выплатят 585 тысяч рублей

Хасанский районный суд Приморского края постановил взыскать с троих сотрудников Приморского лесничества, которые охотились на территории национального парка "Земля леопарда", ущерб в размере 585 тысяч рублей, сообщает нацпарк.

В ноябре 2017 года прокуратура Приморья сообщала, что, используя свое служебное положение, фигуранты незаконно охотились в национальном парке "Земля леопарда". Они на машине выслеживали животных и отстреливали их. Тогда сообщалось, что ущерб от действий фигурантов составил порядка 585 тысяч рублей. Суд назначил каждому штраф в 200 тысяч рублей.

Нацпарк отмечает, что фигуранты охотились в феврале 2013 года. По данным учреждения, тогда сотрудники лесничества с помощью ружья и карабина добыли трех пятнистых оленей и дикого кабана. Они не подчинились требованию инспекторов охраняемой зоны об остановке, завязалась погоня, в ходе которой была повреждена служебная машина нацпарка.

"Решением Хасанского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с осужденных 585 тысяч рублей в солидарном порядке в счет возмещения экологического ущерба, причиненного ими животному миру… Судебное решение в законную силу в настоящий момент не вступило", — сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, чьи слова цитирует нацпарк.

Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье является основным местом обитания краснокнижного дальневосточного леопарда — 70% ареала этого вида расположены в границах охраняемой территории. В 2017 году на здесь зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок.