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В нацпарке «Шушенский бор» зацвела ива
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В нацпарке «Шушенский бор» зацвела ива 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В минувшие выходные, несмотря на осенние холода и нехарактерный сезон, в Перовском лесничестве национального парка "Шушенский бор" зацвела козья ива (Salix caprea), сообщает портал "Заповедная Россия".
"Однозначного объяснения такому явлению научный отдел не дает. Предположительно, причинами явились теплая затяжная осень и жаркое лето. Возможно, в жару дереву не хватало воды, и поэтому произошел сдвиг в фазах развития растения", — говорится в сообщении.
Традиционно в нацпарке ива цветет в апреле. По словам специалистов ООПТ, на следующий год дерево может уже не зацвести, потому что весь запас питательных веществ уже истрачен на цветение в октябре.
"Вероятно, до установления минусовой температуры днем почки вербы не замерзнут и будут цвести в холод и дождь", — отмечается на портале.
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