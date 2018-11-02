В Приморье фотоловушки зафиксировали чудом выжившую самку леопарда

Фотоловушки нацпарка "Земля леопарда" в Приморье зафиксировали самку дальневосточного леопарда Алексу, чудом выжившую после браконьерской ловушки в Китае , с неизвестным упитанным самцом, который также мог прийти из КНР, сообщает учреждение.

Леопард Алекса оказалась в металлической петле в 2014 году, когда покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. Тогда снимки фотоловушек, которые запечатлели серьезную рану на теле зверя, говорили о том, что надежды на спасение хищника практически нет. Несмотря на это, в 2016 году кошка вновь оказалась в объективах камер и уже шла с двумя котятами. В мае 2018 года Алексу зафиксировали со вторым потомством — маленьким котенком.

"Новые данные фотомониторинга говорят о том, что вскоре Алекса вновь может стать мамой. На удивительных по красоте снимках самка Leo 27F "позирует" вместе с упитанным кавалером. Перед объективом кошки не подходят друг к другу близко, однако известно, что взрослые разнополые леопарды встречаются, как правило, только для продолжения рода. По шраму на "поясе" специалисты сразу поняли, что перед ними знаменитая Алекса. Однако "личность" самца установить не удалось", — говорится в сообщении.

На сайте нацпарка опубликованы снимки "свидания", где Алекса лежит, а ее жених проходит рядом.

"Перед нами явно взрослый самец, однако прежде он не фиксировался нашими фотоловушками. Есть вероятность, что он пришел в национальный парк с территории Китая, так как участок обитания Leo 27F как и прежде находится неподалеку от российско-китайской границы", — отметил старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" им. Н. Н. Воронцова Петр Сонин.

Самцу леопарда присвоят идентификационной номер в базе нацпарка. При обмене данными с китайскими учеными российские специалисты узнают, фиксировался ли этот зверь в КНР.

Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.