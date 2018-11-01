В Южной Африке туристы расстреливают львов за деньги

Южной Африке туристы часто фотографируются со львятами, чтобы похвастаться снимками в социальных сетях. Они не задумываются, что происходит с животными, когда те вырастают из "фотогеничного" возраста. Зверей выращивают в неволе, а затем они нередко бывают застрелены в ходе так называемой "консервированной охоты", сообщает The Sun.

Тысячи туристов летят в Южную Африку, чтобы сфотографироваться с симпатичными львятами, погладить их и обнять. Люди думают, что эти действия приносят радость малышу, который остался без мамы и нуждается в заботе. Большинство отдыхающих выставляют фото в социальных сетях, делают проникновенный пост про несчастного детеныша.

В Южной Африке разведение племенных львов для развлечения туристов — популярный бизнес, пишет издание. Там насчитывается 260 ферм. И если в дикой природе львицы, как правило, дают потомство каждые два года, то на таких фермах это происходит раз в шесть месяцев. Всего за несколько долларов туристы могут погладить и покормить львят, которых очень рано отделяют от матери. Животные выглядят хорошо, не вызывают жалости, и люди полагают, что когда львенок вырастает и становится слишком "старым" для милых фото, его возвращают в дикую природу или, на худой конец, в заповедник.

В действительности жизнь значительного числа таких животных складывается иначе, рассказывает издание. Они погибают от рук состоятельных охотников, заплативших большие деньги за возможность убить льва.

Самой гнусной формой этого аттракциона жестокости является "консервированная охота", где выросших среди людей животных отправляют на смерть, не оставляя шансов на побег. Львов помещают в небольшие огороженные места, откуда они не смогут сбежать. Иногда их приманивают наживкой или даже колют транквилизатор, чтобы охотникам было легче их убить.

Цена за убийство самца — от 20000 до 38000 фунтов стерлингов, пишет издание. Убить львицу можно за 6000 фунтов стерлингов, а в некоторых случаях за отдельную плату охотникам позволяют застрелить и ее детенышей.

И до тех пор, пока есть люди, готовые платить за фото с животным или его телом, звери будут продолжать страдать.