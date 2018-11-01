Пластиковые пакеты хотят обложить акцизом

Эксперт предложила обложить пластиковые пакеты акцизом

Акцизы на пластиковые пакеты, подобные сборам на алкоголь и сигареты, могли бы стать следующим этапом ограничения использования пластика в РФ , заявила РИА Новости советник президента Segezha Group (входит в АФК "Система" ) Мария Василькова.

Такая мера была предложена экспертным советом по вопросам химического и лесного комплекса при комитете Госдумы РФ по экономической политике еще в начале года. Сейчас же в качестве первоочередной меры ограничения использования пластика в РФ рассматривается рост ставки экологического сбора за пластиковую упаковку — в 2,7 раза, до 10,4 тысячи рублей за тонну. Предполагается, что новые ставки будут применяться с 2019 года.

"Акцизный сбор мог бы стать следующим этапом по ограничению использования полиэтиленовых пакетов", — считает Василькова.

"Люди потребляют алкоголь и сигареты. Это осознанный вред, за который потребитель платит в бюджет государства. Полиэтиленовый пакет, по сути, ничем не отличается от алкоголя и сигарет, при этом он губит не только самого покупателя, но и окружающую среду", — пояснила она.

"Средства, собранные от продажи полиэтиленовых пакетов, могут поступать в целевой фонд, а оттуда — направляться на создание системы раздельного сбора мусора и мусоросжигающих заводов. Это станет серьезной бюджетной базой для реализации принятой стратегии обращения с отходами", — также предложила Василькова.

Segezha Group — крупнейший российский вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция холдинга реализуется в 88 странах.