Заросли борщевика «наступают» на Сибирь

Владельцам земельных участков в Подмосковье , заросших борщевиком, с 1 ноября грозят штрафы, однако в целом системной борьбы с ним в России не налажено, и растение, которое в большей степени распространяется из-за неиспользуемых земель, в ближайшие годы будет продолжать захватывать территории, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Заросли борщевика

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных, насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В Центральной и Северо-Западной России распространение получил борщевик Сосновского, который в середине прошлого века выращивали как силосное растение. Сейчас борщевик Сосновского сельскохозяйственной культурой не является.

"Вопрос распространения борщевика Сосновского очень важен с учетом опасности этого растения для здоровья людей, так как контакт с ним при определенных условиях вызывает раздражение и химические ожоги на коже. После прекращения культивирования борщевика как кормовой культуры, он распространился вне сельхозугодий благодаря высокой жизнестойкости и экологической пластичности", — сообщали ранее в Минсельхозе.

В ряде регионов приняты программы по борьбе с этим растением, выделяются средства. Власти также мотивируют владельцев на борьбу с растением. Например, в Подмосковье наказание за неуничтожение сорняка грозит как владельцам крупных участков, так и обычным дачникам, сообщил ранее глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин . Штрафы для граждан составят от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Однако эксперты говорят о необходимости комплексного подхода к решению проблемы.

Борщевик охватит Сибирь

Особенность борщевика в том, что каждое растение порождает ежегодно от 20 тысяч до 40 тысяч семян и ежегодно площадь распространения увеличивается на 10%, сообщила руководитель проекта "Фабрика Борщевик" Наталия Дронова. "Никакой единой комплексной программы у нас давно нет — с 1990-х годов, когда закончилось финансирование вообще всех исследований по борщевику, никаких программ по борщевику Сосновского не было. Есть отдельные регионы, в которых была принята программа, но все же нужен комплексный подход", — считает она.

Растение наступает с запада — им охвачены Северо-Западный и Центральный федеральные округа, отмечает Дронова. При этом ни в одной стране мира именно "Сосновский" так не распространен, добавила она.

"Борщевик, конечно, движется на восток страны, хотя там ему и сложнее выживать, но из года в год видно, что в районах средней полосы и северо-запада он захватывает новые территории, более агрессивно внедряется в естественные экологические системы", — сообщил директор лесной программы WWF Николай Шматков, по мнению которого, переломить проблему в корне не удается.

А по прогнозу ученых, через 7-8 лет и Сибирь будет охвачена борщевиком Сосновского, добавила Дронова.

Растение выбирает заброшенные земли

Борщевик Сосновского активно селится вдоль дорог — из-за разноса семян автомобилями, угрожает водоемам, территория которых зачастую является природоохранной зоной и действия там очень сильно ограничены, отметила Дронова.

Но основная проблема в том, что он выбирает очаги бесхозяйственности, добавила она. "Так, огромные площади заброшенных сельскохозяйственных полей являются таким резерватом популяции борщевика, который успешно в средней полосе России живет. Чем меньше у нас будет заброшенных сельхозполей, тем лучше", — отметил Шматков.

По его словам, борщевик угрожает лесным экосистемам, которые граничат с заброшенными полями. "Он активно проникает в леса, в особенности на опушки лесов, и трансформируется, выживая оттуда те виды растений и животных, которые непосредственно в тех лесных экосистемах находятся, характерны для них", — пояснил эксперт.

"К сожалению, каких-то усилий по успешной борьбе с борщевиком на тех же самых заброшенных сельскохозяйственных полях, на пустырях, в том числе и в лесном фонде, не заметно вообще", — сообщил он.

При этом эксперт отмечает, что усилия по борьбе с растением заметны вдоль дорог в некоторых регионах — Московской, Ярославской, Владимирской областях. "Там действительно видны следы химических обработок борщевика, от которых он достаточно успешно гибнет", — сказал он.