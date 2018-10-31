Ещё
Количество животных на Земле сократилось на 60%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество животных на Земле за полвека сократилось на 60% 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 29 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Согласно последнему докладу Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета», за 44 года количество птиц, рыб, млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных на планете уменьшилось примерно на 60%.
В докладе фонд приводит данные за промежуток времени с 1970 по 2014 год (данные по более поздним годам отсутствуют), пишет «Российская газета».
Из доклада следует, что основной угрозой для животных стала деятельность человека: рост потребления, эксплуатации природных ресурсов приводят к деградации среды обитания животных. В выводах говорится, что человек подрывает возможность природы обеспечивать жизнь людей на Земле.
Руководитель отдела науки Лондонского зоологического общества профессор Кен Норрис считает, что у человечества есть шанс, если оно выберет новый путь. Он предложил лидерам стран оценить к 2020 году прогресс по трем самым важным договорам: Конвенции о биологическом разнообразии, Целям в области устойчивого развития и Парижскому соглашению.
WWF призвал жителей и глав всех стран подготовить соглашение о защите природы, чтобы остановить тенденцию к разрушению планеты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Летчики Севфлота провели воздушную разведку льдов в Арктике Взрыв у здания УФСБ в Архангельске произошел в результате самоподрыва Почему космическая отрасль погрязла в халтуре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В Россию пустят миллионы украинцев и белорусов297
Такого не видели три десятилетия92
Падение москвички в ТЦ попало на видео255
Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко680
Подсчитаны доходы Собчак
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
00:39
Падение москвички в ТЦ попало на видео
Происшествия
01:04
ЧП у здания ФСБ в Архангельске оказалось самоподрывом
Криминал Происшествия
00:42
Разгневанная толпа потребовала расправы над педофилом
Криминал Происшествия
00:43
«Вынесли в крови несколько человек»
Происшествия Статьи
01:44
Украинский националист исполнил на спор гимн пионеров
Украина В мире
03:27
«Краденое сбывают здесь же»
Общество Статьи
03:47
Моряков «Норда» встретили как героев
Общество
02:19
Военную технику Германии признали непригодной
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение