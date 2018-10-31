Количество животных на Земле сократилось на 60%

Количество животных на Земле за полвека сократилось на 60%

Согласно последнему докладу Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета», за 44 года количество птиц, рыб, млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных на планете уменьшилось примерно на 60%.

В докладе фонд приводит данные за промежуток времени с 1970 по 2014 год (данные по более поздним годам отсутствуют), пишет « Российская газета ».

Из доклада следует, что основной угрозой для животных стала деятельность человека: рост потребления, эксплуатации природных ресурсов приводят к деградации среды обитания животных. В выводах говорится, что человек подрывает возможность природы обеспечивать жизнь людей на Земле.

Руководитель отдела науки Лондонского зоологического общества профессор Кен Норрис считает, что у человечества есть шанс, если оно выберет новый путь. Он предложил лидерам стран оценить к 2020 году прогресс по трем самым важным договорам: Конвенции о биологическом разнообразии, Целям в области устойчивого развития и Парижскому соглашению.

WWF призвал жителей и глав всех стран подготовить соглашение о защите природы, чтобы остановить тенденцию к разрушению планеты.