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Батарейки и градусники могут признать опасными отходами
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Батарейки и градусники могут признать опасными отходами 

360tv.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил правительству России законодательно ввести понятие «опасные коммунальные отходы», сообщил сайт телеканала RT. Общественники попросили оснастить все контейнерные страны инфраструктурой для сбора таких отходов.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что инициатива общественников обяжет муниципальные власти на всех контейнерных площадках страны установить соответствующие контейнеры для сбора таких отходов. В свою очередь федеральный оператор по обращению с опасными отходами сможет проще и безопаснее отправлять такие отходы на утилизацию.
«Важно, чтобы за обращение с такими отходами был установлен жесткий федеральный контроль. Результаты нашего мониторинга показывают, что значительная часть организаций, принимающих опасные отходы на местном и региональном уровне, не имеют необходимых мощностей для их переработки — они просто свозят все на свалки», — отметил Миронов.
К опасным коммунальным отходам активисты общероссийского народного фронта предлагают отнести градусники, батарейки, а также ртутные и энергосберегающие лампы. Как показал проведенный активистами опрос, более 95% россиян даже не подозревают, что перегоревшие энергосберегающие лампы и батарейки необходимо утилизировать в особом порядке, не так, как прочие бытовые отходы.
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