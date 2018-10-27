В России построят природоохранный «Северный флот»

В России к 2021 году построят природоохранный «Северный флот»

Минприроды России. Строительство природоохранного флота из 12 судов для работы в Арктике запланировано к 2021 году, сообщили РИА Новости

"Предусмотрено строительство 12 новых судов Росприроднадзора. Эти планы включены в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на 2018-2025 годы" и будут выполнены к 2021 году. По существу появится природоохранный "Северный флот", — заявили в министерстве.

По словам собеседника агентства, задача Минприроды состоит не только в том, чтобы обеспечить экологический мониторинг состояния Арктики с учетом ее перспективного освоения и развития, но и осуществлять экологический надзор при развитии Северного морского пути и освоении месторождений полезных ископаемых.