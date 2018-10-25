Симферополь получит 146 млн рублей на очистку Салгира

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 окт — РИА Новости Крым . Правительство Крыма договорилось с министерством экологии и природных ресурсов РФ о выделении 146 миллионов рублей на очистку русла реки Салгир в Симферополе. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

"На следующий год собираемся чистить русло (Салгира — ред.). Я написал обращение министру экологии и природных ресурсов России Дмитрию Николаевичу Кобылкину , и мы договорились о том, что будет выделено 146 миллионов рублей", — сказал Аксенов.

Он также отметил, что Симферополь получил из республиканского бюджета 25 миллионов рублей на ремонт ограждений вдоль Салгира. Кроме того, глава РК пообещал предусмотреть в казне средства на реконструкцию набережной главной реки крымской столицы.