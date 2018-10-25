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Симферополь получит 146 млн рублей на очистку Салгира
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Симферополь получит 146 млн рублей на очистку Салгира 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Правительство Крыма договорилось с министерством экологии и природных ресурсов РФ о выделении 146 миллионов рублей на очистку русла реки Салгир в Симферополе. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
"На следующий год собираемся чистить русло (Салгира — ред.). Я написал обращение министру экологии и природных ресурсов России Дмитрию Николаевичу Кобылкину, и мы договорились о том, что будет выделено 146 миллионов рублей", — сказал Аксенов.
Он также отметил, что Симферополь получил из республиканского бюджета 25 миллионов рублей на ремонт ограждений вдоль Салгира. Кроме того, глава РК пообещал предусмотреть в казне средства на реконструкцию набережной главной реки крымской столицы.
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