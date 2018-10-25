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Российский город-миллионник окутало вонью
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Российский город-миллионник окутало вонью 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Fotolia
Руководитель управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков заявил, что специалистам удалось выявить источник плохого запаха в Челябинске. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает РИА Новости.
«По предварительной информации, запах разносился южным ветром с полей, где местные птицефабрики размещают куриный помет», — рассказал чиновник.
По его утверждению, на данный момент проблем с воздухом нет, так как распространение неприятного запаха зависит от направления ветра.
Челябинцы в социальных сетях жаловались на вонь. По их словам, пахло навозом. Так, одна из местных жительниц опубликовала в сети видео, в котором рассказала, что на улице «страшно даже вздохнуть», так как «воняет до рвотного рефлекса», пишет портал 74.ru.
По данным Гидрометцентра, причин для объявления режима неблагоприятных метеоусловий в Челябинске, где живут около 1,2 миллиона человек, нет.
В декабре 2017 года жители Москвы пожаловались на сильный неприятный запах во всем городе, в особенности центральных его районах. По словам горожан, в воздухе ощущалось нечто, схожее с квашеной капустой.
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