Россию пытаются «нагреть» на глобальном потеплении

Напомним, что поводом к консультациям стали публикации в СМИ о наиболее вероятных угрозах, которые несет с собой глобальное потепление России . Среди них, например — нашествие саранчи и колорадских жуков, падение урожайности, гибель лесов, таяние вечной мерзлоты с выбросами в атмосферу метана и углекислого газа, эпидемии экзотических болезней и другие последствия, вселяющие страх за будущее. Однако подвержено такому аллармизму далеко не все мировое научное сообщество, поэтому мы решили узнать у Владимира Борисовича, насколько эти опасения оправданы. Ведь согласно его оценке, экологические проблемы существуют, но носят локальный, а вовсе не глобальный характер.

Киотский протокол и вердикт РАН

— Насколько теория глобального потепления научно обоснована?

— Обратимся к науке. Вот малоизвестный документ — заключение совета-семинара РАН от мая 2004 года «О позиции по проблеме Киотского протокола». Прежде чем перейти к самому документу, отметим две вещи. Нынешнее Парижское соглашение является преемником Киотского протокола: и тот, и другой документы приняты ежегодными Конференциями Сторон РКИК — Рамочной конвенции ООН об изменении климата, только Киотский протокол — 3-й конференцией в 1997 году, а Парижское соглашение — 21-й конференцией в 2015 году. Следовательно, написанное о Киотском протоколе актуально и для Парижского соглашения. Это первое.

И второе. Документ РАН появился в ответ на поручения президента (от 16 марта 2004 г. №Пр-432) и правительства (от 15 апреля 2004 г. №АЖ-П9-2727) дать соответствующую научную оценку. А сами поручения возникли в связи с вопросом о ратификации Киотского протокола, вступление которого в силу (почему — опустим, это детали) целиком и полностью тогда зависело от Российской Федерации.

Итак, пункт первый от Президиума РАН. Киотский протокол (и следовательно — Парижское климатическое соглашение) не имеет научного обоснования. Точка!

Пункт второй. Киотский протокол (и ПКС) неэффективен для достижения окончательной цели Рамочной конвенции ООН об изменении климата, как она изложена в статье 2-й («стабилизация концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на атмосферу»).

Пункт третий. При предполагаемом удвоении ВВП в течение 10 лет следует признать наличие серьезных экономических рисков в рамках Киотского протокола (и Парижского климатического соглашения) даже в его первой фазе (то есть до 2008 года). В дальнейшем при ратификации Россией Протокола (и Парижского климатического соглашения) ее экономические потери будут увеличиваться…

Пункт четвертый. Ратификация Протокола (и и Парижского климатического соглашения) в условиях наличия устойчивой связи между эмиссией CO2 и экономическим ростом, базирующемся на углеродном топливе, означает существенное юридическое ограничение темпов роста российского ВВП.

Пункт пятый. В ходе работы совета-семинара РАН выявились серьезные экологические, экономические и социальные проблемы, связанные с изменением климата. Это требует привлечения к данной проблеме внимания научных организаций России, а также законодательной и исполнительной власти. Необходима организация и осуществление комплексной межведомственной программы исследований изменений климата и их воздействия на экономическую и социальную сферу России. Подпись — президент РАН, академик Юрий Сергеевич Осипов

Предмет экономического и политического торга

— Почему же пошли на уступки, если оснований для всеобщей паники нет?

— Что последовало? Никаких «углубленных» исследований. И ратификация Киотского протокола, а сейчас — участие в Парижском соглашении, ратификация которого отложена до 2019 года. Власть проигнорировала мнение ученых, поступив в соответствии с собственными сугубо политическими интересами. Какими? По одним данным, ратификацию Киотского протокола обменяли на вступление в ВТО . По другим, выполнили просьбу Герхарда Шредера , который шел на выборы в альянсе с «зелеными» и без вступления протокола в силу боялся проиграть. Но он все равно проиграл, и в результате, если дело обстояло именно так, мы в дополнение к киотской «удавке» еще и с самого начала испортили отношения с Ангелой Меркель

Поскольку ответ на вопрос, стоит ли опасаться климатических изменений, уже прозвучал на уровне РАН, нам остается лишь привязать его к конкретной экономике, учитывая аудиторию ФБА, а также к обновившимся реалиям современности. Поэтому приведем выдержку из еще одного важного документа — доклада тесно связанного с бизнесом Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Он вышел летом 2016 года, то есть уже после подписания Россией Парижского соглашения, под названием «Риски реализации Парижского климатического соглашения для экономики и национальной безопасности России». В Сети выложен и сокращенный вариант документа.

Итак, «проведенные ИПЕМ расчеты показывают, что ввод в России углеродного сбора в размере 15 долларов США за одну тонну эквивалента CO2 потребует ежегодных выплат в размере 42 млрд долларов, что соответствует… 3,2-4,1% ВВП за 2015 год, 19-24% доходов федерального бюджета на 2016 год или 35-45% суммарного объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния».

Напомним, что именно о 15 долларах за тонну в декабре 2015 года на Красноярском экономическом форуме говорил Олег Дерипаска . Почему это важно? Потому что в том же докладе ИПЕМ содержатся расчеты потерь самой компании РУСАЛ , собственником которой Дерипаска тогда являлся. «В случае ввода углеродного сбора на выбросы ОК „Русал“, контролирующей все заводы по выплавке первичного алюминия в стране, — читаем в докладе, — она будет вынуждена выплачивать по 65-72 млрд рублей в год, что составляет 21-23% от выручки».

Получается, что лоббистом наиболее экстремальных форм борьбы с выбросами выступает олигарх, рискующий потерять на этом серьезную часть прибыли. Поэтому никуда не деться от вопроса о том, не обещана ли за это заинтересованными глобальными игроками соответствующая компенсация?

Россию хотят «нагреть»

— Ущерб для экономики России, действительно, столь значителен?

— Согласно докладу ИПЕМ, «…наиболее серьезный ущерб понесут нефтегазовая отрасль, электро— и теплогенерация, транспорт, АПК, а также металлургия, производство азотных удобрений и цемента», и «компании данной специализации будут вынуждены нести дополнительные расходы, составляющие до 75% (!) выручки». Это та «цена вопроса», на которую хотят «нагреть» Россию и российский бизнес.

А теперь уточним показатели этой «цены», для чего удержим в памяти документ за подписью академика Осипова, конкретно — его второй и четвертый пункты. И обратимся к Парижскому соглашению, вокруг и около которого ходим. Прежде всего, документ беспрецедентно состоит из двух частей. Само Соглашение — это приложение к некоему «Проекту решения» той самой 21-й КС РКИК. Причем, в «Проекте решения» целых 140 статей, а в самом Соглашении — всего 29. Почему так? Документ принимали в спешке и пошли на компромисс, очень нужно было, чтобы подписали максимальное количество стран. Все спорные вопросы вывели в «Проект решения», превратив само Соглашение в рамочный документ, который «ни о чем». Дескать, подпишем, а дальше будем постепенно «наполнять» Соглашение противоречивыми пунктами из «Проекта решения». Поэтому Соглашение превратили в приложение и сократили, а «Проект решения» — раздули. Там очень много абсолютно неприемлемого, но это отдельная большая тема. Обратим внимание на главное, что нас интересует с точки зрения интересов бизнеса. Статья 2-я самого Соглашения (приложения) требует удержания прироста средней глобальной температуры в пределах не 2-х, а 1,5 градусов по отношению к доиндустриальной эпохе.

Во-первых, что такое «доиндустриальная эпоха»? Это время до XX века или до промышленной революции? Разница ведь очень существенная. Во-вторых, статья 17-я «Проекта решения» указывает, что снижение планки удержания температурного роста с 2 до 1,5 градусов — то есть на полградуса — требует сокращения глобальных выбросов с 55 до 40 гигатонн. На 27,5%! Четверть промышленности должна умереть, чтобы не допустить «угрозы антропогенного воздействия» на окружающую среду (пункт 2-й ответа совета-семинара РАН).

То есть каждый предприниматель, занятый в реальном секторе, должен приготовиться к тому, чтобы собственными руками уничтожить больше четверти своего бизнеса. Выиграет кто? Банковский и, в целом, финансовый сектор, а также «цифровики». И то не все. А производители так называемых «возобновляемых» источников энергии (ВИЭ) или электромобилей, например, — это к вопросу об экологии — в российских условиях вообще разорятся. Производство, а тем более утилизация продукции экологически безумно грязные, электричество для терминалов зарядки производится на ТЭС, где сжигается углеводородное топливо. Круг замкнулся.

Опасаться надо «климатических спекуляций»

— И все разговоры о том, что можно одновременно и сокращать выбросы, и развиваться — тоже сказки! Анатолию Чубайсу «Роснано» или Виктору Вексельбергу в «Сколково» — и то не под силу. Это следует из 4-го пункта документа РАН. Там говорится о наличии «устойчивой связи между эмиссией CO2 и экономическим ростом, базирующемся на углеродном топливе». Иначе говоря, при нынешнем технологическом укладе выбросы пропорциональны развитию. Есть выбросы — есть развитие, нет выбросов — и развития нет. Может быть, через 50 или 100 лет будет по-другому. Но это означает, что этот вопрос тогда и следует поднимать, а не сейчас.

Так что это не человечеству надо опасаться климатических изменений, а государствам с их экономиками, народам и бизнесу следует опасаться климатических спекуляций. Такого «зеленого тоталитаризма», который у государств отнимет суверенитет, у народов природные ресурсы, а бизнес обяжет сокращать выбросы и платить глобальные налоги. И примется нещадно за все штрафовать.