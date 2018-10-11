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В Великобритании из-за катеров вымирают морские коньки
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В Великобритании из-за прогулочных катеров вымирают морские коньки 

РИА Новости + ещё 1 12 часов назад
Фото: CC BY-SA 3.0 / Nhobgood / Spiny seahorse Hippocampus histrix
В популярных туристических приморских местах Великобритании прогулочные катера наносят непоправимый ущерб популяции морских коньков, сообщает Daily Mail.
Залив в Дорсете — это единственное место, где были замечены оба вида морских существ, которые водятся у берегов Англии.
Ученые заявляют, что именно лодки с якорями и прогулочные катера с моторами приводят к формированию волн, которые смывают питательный для коньков слой со дна.
Сейчас сформирована инициативная группа, участники которой обратились к правительству с просьбой создать охраняемую морскую зону площадью примерно в шесть футбольных полей.
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