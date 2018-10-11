В Великобритании из-за катеров вымирают морские коньки

В Великобритании из-за прогулочных катеров вымирают морские коньки

В популярных туристических приморских местах Великобритании прогулочные катера наносят непоправимый ущерб популяции морских коньков, сообщает Daily Mail.

Залив в Дорсете — это единственное место, где были замечены оба вида морских существ, которые водятся у берегов Англии.

Ученые заявляют, что именно лодки с якорями и прогулочные катера с моторами приводят к формированию волн, которые смывают питательный для коньков слой со дна.

Сейчас сформирована инициативная группа, участники которой обратились к правительству с просьбой создать охраняемую морскую зону площадью примерно в шесть футбольных полей.