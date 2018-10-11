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Евросоюз запретит пластиковую посуду
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Евросоюз запретит пластиковую посуду 

Москва24 + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет использования определенных одноразовых пластиковых изделий, в частности, посуды, на территории Евросоюза с 2021 года. Теперь доклад будет представлен на голосование пленарной сессии Европарламента 22-25 октября, где примут окончательное решение.
"Одноразовые пластиковые изделия, на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде", — говорится в сообщении Европарламента, которое приводит "Газета.ру".
Использование изделий, для которых нет альтернативы, предлагается сократить к 2025 году. К таким предметам отнесены, в том числе, одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды. Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.
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