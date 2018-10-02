Россия столкнулась с мусорной проблемой

Проблема раздельного сбора мусора в России гораздо шире тарифов ЖКУ — эколог

"Представители Минстроя уже не раз анонсировали введение льготных тарифов для россиян, которые перейдут на раздельный сбор отходов, однако пока для изменения существующей системы все еще не хватает законодательных предпосылок. Все компании по вывозу твердых коммунальных отходов принадлежат региональным операторам, которые просто не обязаны заниматься раздельным сбором мусора. Более того, они в этом не заинтересованы.

Региональные операторы пользуются методикой расчета единого тарифа для населения, которая подразумевает: чем меньше отходов пройдет через сортировочные мощности, тем меньше компания заработает. Оператор купил сортировочные предприятия и заинтересован вернуть эти инвестиции — они заложены в тариф. Если отходы сортируются гражданами, нужно делать им скидку, а это не выгодно", — отмечает специалист.

Заместитель министра строительства и жилищно‑коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис заявил, что россияне с 2019 года смогут меньше платить за вывоз мусора, если будут самостоятельно его сортировать.

По его словам, дифференцированные тарифы на вывоз бытового мусора могут появиться с начала следующего года. "Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом — по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки. Но для этого на раздельный сбор мусора должен перейти весь дом", — сказал чиновник. ​

"Чтобы эта система начала работать, нужна планомерная предварительная подготовка как со стороны местный властей, так и законодателей. В каждом дворе должны появиться контейнеры для раздельного сбора отходов, а на уровне нормативных актов это должно быть выгодно людям. Швеция и Германия продемонстрировали, что ничего невозможного в этом нет, найдя удачный подход к проблеме.

Вывозить в этих странах смешанный мусор было очень дорого, и шведы с немцами предложили населению альтернативу: рассортированные гражданами отходы будут утилизироваться бесплатно. Конечно, в столь простом вопросе люди сделали логичный выбор, за несколько лет приучив самих себя к новым правилам обращения с мусором. При определенных условиях это возможно и в России, но у нас сложилась парадоксальная ситуация: чтобы вычислить новый тариф для вывоза разделенных отходов система раздельного сбора должна уже быть внедрена. Только на практике можно понять, как выгоднее сортировать отходы и сколько будет стоить их переработка после этого", — подчеркивает эколог.

Мусорная политика

Сейчас сортировка твердых коммунальных отходов в России ведется централизованно на специальных станциях. По словам Чибиса, теперь регион сможет сразу поставить задачу внедрять раздельный сбор мусора при выборе регионального оператора, однако для этого нужно создать соответствующую инфраструктуру. Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, которые предусматривают возможность в дальнейшем устанавливать дифференцированные тарифы, утверждены правительством 22 сентября.

Все регионы России не позднее 1 января 2019 года должны перейти на новую систему обращения с отходами, центральным звеном которой станет введение нового института региональных операторов. Они должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с твердыми коммунальными отходами, нормативы их накопления, выбрать единых региональных операторов, которые возьмут на себя все этапы работы с отходами — от вывоза мусора до устранения нелегальных свалок.

"Для организации раздельного сбора отходов нужна целая политика. К примеру, крупные торговые сети в России не хотят оборудовать на территории своих магазинов пункты по раздельному сбору — эти лишние хлопоты им просто ни к чему. А в ряде стран Европы в супермаркетах стоят специальные аппараты, где бросивший в них бутылку человек получает купон на определенную сумму — отовариться может в этом же магазине. Это уже прямая заинтересованность бизнеса.

В России для организации раздельного сбора отходов нужен комплексный подход и масштабная работа. Тремя месяцами до 1 января 2019 года она явно не ограничится. Здесь и разъяснительная работа с населением, и пересмотр принципов функционирования региональных операторов, и новые правила по сортировке-утилизации отходов. То есть это часть государственной политики по заботе об экологии.