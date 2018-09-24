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Красноярск накрыло удушающим смогом
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«Все страшнее жить в этом городе»: Красноярск накрыло удушающим смогом 

ТК «Звезда» + ещё 1 11 часов назад
Фото: Instagram
Жители города выкладывают фотографии в соцсети, на которых видно, что город окутала плотная густая дымка.
В Красноярске из-за безветренной теплой погоды резко ухудшилась экологическая обстановка. Жители города забили тревогу в соцсетях и делятся фотографиями, на которых запечатлена густая дымка странного смога, окутавшего город.
«Все страшнее жить в этом городе. Уже две ночи просыпаюсь и закрываю форточку от едкого запаха!» — пишет жительница города.
«Ужас! Вот таким воздухом мы дышим! Просто хочется бежать куда-то за масками и противогазами!» — написала другая женщина, запечатлев странный плотный налет, который за 20 минут образовался на стеклянной крыше ее автомобиля.
«Ночью выбросы в городе такие, что утром воняет гарью», — рассказал другой пользователь.
Согласно датчикам, установленным общественной группой, вчера, 20 сентября, уровень загрязнения воздуха и мелкодисперсной пыли в городе был превышен в районе улиц Мичурина и Волжская до 55 PM2,5 при норме в 35. А ночью этот показатель и вовсе достиг отметки в 110 PM2,5.
При этом режим «черного неба» в городе, как это уже было в июле этого года, официально пока не объявлен.
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