Камчатке потребуется 3,38 млрд рублей на реализацию проекта «Чистая страна»

ТАСС , 20 сентября. Около 3,38 млрд рублей потребуется, чтобы ликвидировать 71 объект накопленного вреда окружающей среде на Камчатке в рамках реализации в регионе проекта «Чистая страна». Сообщение об этом появилось в четверг на сайте краевого правительства.

"При реализации в Камчатском крае федерального проекта «Чистая страна» необходимо ликвидировать 71 объект накопленного вреда окружающей среде, включая суда и их фрагменты, затопленные в Авачинской бухте, акватории Усть-Камчатского морского торгового порта, а также Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов. По данным министерства [природных ресурсов и экологии края], на ликвидацию указанных объектов требуется 3 миллиарда 380 миллионов рублей, из них 3 миллиарда 346,2 миллионов рублей — средства федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что при реализации в регионе проекта «Чистая страна» сталкиваются с несколькими проблемами, в частности, с проблемой отчуждения затопленных судов у их собственников, так как каждое судно необходимо включить в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а затем разработать проектно-сметную документацию на подъем и утилизацию. Решение этих вопросов требует участия федерального центра.

Министерство природных ресурсов и экологии края подготовило краевые составляющие сразу нескольких федеральных проектов, входящие в нацпроект «Экология». Это «Чистая страна», «Чистый воздух», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение биологического разнообразия». В ходе реализации программы «Чистый воздух» запланирована покупка шести стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, а в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» внесут ежегодные мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежных акваторий Авачинской бухты.

До 2020 года в крае также планируется создать памятник природы регионального значения «Дранкинские горячие ключи» и охранную зону памятника природы регионального значения «Урочище „Река Николка“. Этим территориям необходимы особые меры охраны, которые можно реализовать в рамках федерального проекта „Сохранение биологического разнообразия“.