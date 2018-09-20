В Челябинске обнаружили гигантскую свалку нелегального мусора

Активисты Народного фронта обнаружили в Челябинске нелегальную мусорную свалку.

Она расположилась в Старосмолинском карьере возле посёлка Фёдоровка . Об участившихся рейдах мусоровозов сообщили местные жители. Они напуганы, что после закрытия городской свалки карьер превратится в новый полигон.

Общественники обнаружили десятки мест несанкционированного захоронения отходов, причём там до сих пор ведётся добыча камня, а в образовавшиеся ямы сваливается привезённый мусор и засыпается.

«Со всех сторон карьера организовано незаконное захоронение отходов. Объемы установить сложно, только визуально видно, что разгрузку здесь произвели порядка 200 мусоровозов. Сколько тонн отходов закопали, неизвестно. Раньше это был карьер глубиной 7 метров, а сейчас — ровная площадка, из которой торчит разнообразный мусор», — рассказал координатор группы общественного мониторинга ОНФ Виталий Вороной.

Активисты считают ситуацию критической, так как в трёх километрах от карьера расположено Шершнёвское водохранилище.

«Мы столкнулись с результатами бездумной деятельности чиновников, которые не продумали схему работы с мусором после закрытия челябинской городской свалки. И основная причина этой проблемы — сделанная наспех территориальная схема обращения с отходами. То, что мы видим на Старосмолинском карьере — это только первые ласточки последствий формального подхода к принятию основополагающего документа в развивающейся отрасли», — отметила эксперт Юлия Кудашева.

Теперь рейды на Старосмолинский карьер должны стать регулярными, а в случае появления мусоровозов будут вызвать полицию.