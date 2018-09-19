На Ставрополье создают сеть экологических маршрутов

Сеть экологических маршрутов разрабатывается на Ставрополье , сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов

Новые экотропы появятся на территории памятников природы «Баталинская пещера», «Гора Бештау», «Гора Железная» и «Гора Развалка».

Первую экотропу открыли в 2017 году в заказнике «Стрижамент». К настоящему времени по ней прогулялись уже более 10 тысяч человек.

Ещё один экологический маршрут готов к открытию в Благодарненском городском округе. Его обустроили на территории заказника «Сотниковский».

По данным минприроды СК, сегодня в крае 107 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Их общая площадь составляет 106 тысяч га.