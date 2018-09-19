Создана установка для сжигания отходов в Арктике

Проблему накопления отходов — одну из острейших для человечества — в Арктике усугубляют суровый климат, неразвитая транспортная сеть, многолетняя «забытость» Севера и другие факторы. Основным источником загрязнения специалисты считают поселения, военные части и полярные станции. Вокруг каждого крупного поселка тысячи гектаров свалок, отходы производства и жизнедеятельности накапливались здесь около 70 лет.

— В арктическом регионе существуют недоступные населенные пункты, откуда вывоз твердых коммунальных и иных отходов невозможен, но туда можно доставить новую установку, — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов

Опытные образцы изготовлены в закрытом городе Новоуральске. По словам директора компании Юрия Селиванова, комплекс монтируется на автомобильном шасси и по мере необходимости перемещается между населенными пунктами. Он «всеяден» — рассчитан на местные легкодоступные виды топлива (дрова, торф или уголь).

— Установка значительно дешевле зарубежных аналогов, проста конструктивно, технологична и экологична, — отмечает Селиванов. — По мере накопления отходов она приезжает в населенный пункт, деструктурирует эти отходы, на выходе получается абсолютно безвредная зола. Затем машина, как рейсовый автобус, едет к следующему населенному пункту.

Установки термической деструкции работают по инновационной технологии: при температурах до 1500 градусов отходы распадаются на составные химические элементы, при этом энергия расщепления аккумулируется в реакторе. Проектная мощность новоуральского производства — 120 комплексов в год.

Установка прошла промышленные испытания, весной получила заключение о прохождении государственной экологической экспертизы. Разработкой заинтересовались в северных регионах, в частности на Ямале.