Минприроды оценило потребность в бюджетном финансировании нацпроекта «Экология» в 700 млрд рублей 

Минприроды РФ оценивает потребность в бюджетном финансировании национального проекта «Экология» в 700 млрд руб., в том числе из средств федерального бюджета — 618 млрд руб., говорится в сообщении министерства.
Как отмечает Минприроды, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов представил паспорт нацпроекта заместителю председателя правительства РФ Алексею Гордееву.
В настоящее время в паспорте отражен вклад каждого федерального проекта в достижение национальных целей развития РФ на период до 2024 года. Общее финансирование проекта составит 4 трлн руб., из них — внебюджетное источники — 3,2 трлн руб. Основная доля внебюджетных источников будет привлечена в рамках перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ).
«Потребность в финансировании со стороны бюджета составляет около 700 млрд руб., из них 618 млрд руб. — потребности федерального бюджета», — говорится в сообщении.
В настоящее время нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов «Чистая страна» (Минприроды), «Комплексная система обращения с ТКО» (Минприроды, Минпромторг), «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 класса опасности» («Росатом»), «Чистый воздух» (Росприроднадзор), «Чистая вода» (Минстрой), «Оздоровление Волги» (Минприроды), «Сохранение озера Байкал» (Минприроды), «Сохранение уникальных водных объектов» (Минприроды), «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма» (Минприроды), «Сохранение лесов» (Рослесхоз), «Внедрение наилучших доступных технологий» (Минприроды, Минпромторг). Нацпроект будет реализован по пяти направлениям: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Биоразнообразие», «Технологии».
Как отмечает министерство, паспорт нацпроекта согласован со всеми федеральными органами исполнительной власти. 11 федеральных проектов будут прорабатываться после утверждения паспорта нацпроекта «Экология» с учетом заявленных в нем показателей. При этом финансирование существующих федеральных программ останется неизменным.
Нацпроект разработан в рамках реализации «майского» Указа Президента РФ о целях и стратегических задачах в части экологического благополучия России на период до 2024 года.
Согласованный вариант нацпроекта «Экология» глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин представит председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам, назначенном на 24 сентября 2018 года.