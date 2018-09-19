Минприроды оценило потребность в бюджетном финансировании нацпроекта «Экология» в 700 млрд рублей

Минприроды РФ оценивает потребность в бюджетном финансировании национального проекта «Экология» в 700 млрд руб., в том числе из средств федерального бюджета — 618 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Алексею Гордееву. Как отмечает Минприроды, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов представил паспорт нацпроекта заместителю председателя правительства РФ

В настоящее время в паспорте отражен вклад каждого федерального проекта в достижение национальных целей развития РФ на период до 2024 года. Общее финансирование проекта составит 4 трлн руб., из них — внебюджетное источники — 3,2 трлн руб. Основная доля внебюджетных источников будет привлечена в рамках перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ).

«Потребность в финансировании со стороны бюджета составляет около 700 млрд руб., из них 618 млрд руб. — потребности федерального бюджета», — говорится в сообщении.

В настоящее время нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов «Чистая страна» (Минприроды), «Комплексная система обращения с ТКО» (Минприроды, Минпромторг ), «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 класса опасности» ( «Росатом» ), «Чистый воздух» (Росприроднадзор), «Чистая вода» ( Минстрой ), «Оздоровление Волги» (Минприроды), «Сохранение озера Байкал» (Минприроды), «Сохранение уникальных водных объектов» (Минприроды), «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма» (Минприроды), «Сохранение лесов» ( Рослесхоз ), «Внедрение наилучших доступных технологий» (Минприроды, Минпромторг). Нацпроект будет реализован по пяти направлениям: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Биоразнообразие», «Технологии».

Как отмечает министерство, паспорт нацпроекта согласован со всеми федеральными органами исполнительной власти. 11 федеральных проектов будут прорабатываться после утверждения паспорта нацпроекта «Экология» с учетом заявленных в нем показателей. При этом финансирование существующих федеральных программ останется неизменным.

Нацпроект разработан в рамках реализации «майского» Указа Президента РФ о целях и стратегических задачах в части экологического благополучия России на период до 2024 года.