Из-за плохой работы уволили всех сотрудников Свияжского заказника

Все сотрудники заказника «Свияжский» были уволены за «отсутствие результатов в работе» и ненадлежащего надзора.

Об этом сообщили на совместном с прокуратурой РТ межведомственном совещании по исполнению закона об особо охраняемых природных территориях.

«Мы провели мониторинг дирекции заказников. Были приняты кадровые решения. Мы сменили двух директоров заказников, штатный состав охранной зоны Волжского-Камского заповедника», — цитирует председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федора Баткова «Татар-Информ»

Подробнее о заказниках и природных заповедниках Татарстана читайте здесь.