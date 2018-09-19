Земля под угрозой: когда наступит точка невозврата

Ученые пророчат Земле «точку невозврата» из-за таяния мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты может привести климат к точке невозврата. С таким предупреждением выступили европейские ученые, оценившие этот фактор глобального потепления.

Исследование европейских ученых, посвященное прогнозу увеличения выбросов углекислого газа из-за таяния вечной мерзлоты, неожиданным образом отозвалось в заголовках российских сми.

Исследование, проведенные европейскими учеными под руководством Томаса Гассера из Международного института прикладного системного анализа, касается оценок так называемого эмиссионного бюджета углекислого газа. Эмиссионный бюджет СО2 — это верхний предел выбросов углекислого газа за определенный период времени, рассчитываемый исходя температуры, которую участники международных климатических соглашений обязуются не превышать.

Понятие эмиссионного бюджета часто используется чиновниками и политиками при расчетах квот на выбросы парниковых газов и оценке их влияния на глобальное потепление климата. Однако опасность тут заключается в предположении, что между повышением средней температуры атмосферы и накоплением в атмосфере углекислого газа вследствие антропогенного воздействия есть линейная зависимость.

В своем исследовании ученые показали, что эта связь далеко не линейная, а скорее экспоненциальная, и примером такой нелинейности может служить воздействие глобального потепления на таяние вечной мерзлоты. Вечной мерзлотой, или многолетней мерзлотой ученые называют участки верхнего слоя земной коры, в которых не наблюдается периодического оттаивания на временных масштабах от двух лет до тысячелетий. Благодаря продолжительным периодам, в течение которых земля остается в замороженном состоянии, она накапливает в себе углекислый газ и другие органические соединения, являясь для них естественным природным хранилищем. Прогреваясь, вечная мерзлота высвобождает парниковые газы, в первую очередь углекислый газ и метан, однако этот фактор редко учитывается в построении климатических моделей и прогнозировании изменения климата.

Ежегодному оттаиванию в летние теплые месяцы ежегодно подвергается верхний слой вечной мерзлоты, однако наблюдения показывают, что в последние годы этот слой становится все глубже благодаря росту средних температур. Это приводит к повышенному таянию многолетней мерзлоты и как следствие — высвобождению в атмосферу большего количества углекислого газа.

«Высвобождение углерода из замерзшей органики вызвано глобальным потеплением и определенно будет сокращать бюджет углекислого газа, который мы можем выбрасывать, оставаясь ниже определенного уровня глобального потепления. Кроме того, это является необратимым процессом на масштабе нескольких столетий и может считаться «опрокидывающим» элементом, который ставит линейное приближение эмиссионного бюджета под вопрос», — пояснил Томас Гассер, автор исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience.

Исследование помогло впервые оценить важность такого фактора в заполнении эмиссионного бюджета. По мнению ученых, данные наблюдений говорят о более скором превышении эмиссионного бюджета, который вытекает из целей, заявленных недавним Парижским соглашением.

Парижское соглашение было принято в 2015 году. В рамках соглашения страны-подписанты договорились принять меры для удержания роста средней температуры на планете к 2100 году в пределах 1,5–2°C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

Парижское соглашение, заключенное в рамках Рамочной конвенции ООН , сегодня объединяет свыше 90 стран, ответственных за более, чем 55% всех выбросов парниковых газов. Таяние вечной мерзлоты из-за потепления климата вызывает положительную обратную связь, когда повышение температуры ведет к дополнительным выбросам парниковых газов, которые в свою очередь провоцируют еще большее потепление, предостерегают ученые.

«Научный ответ на вопрос, когда мы превысим нормы Парижского соглашения, — это примерно через десять-двадцать лет. Определенно не позднее этого», — пояснил Гассер. — Мы должны были изменить наше поведение несколько раньше, и теперь нам стоит серьезно умножить наши усилия, чтобы сделать это».

Парижское соглашение допускает, что удержания роста средней температуры в пределах 1,5 градуса добиться не удастся, и один из сценариев предполагает, что после выхода за пределы 1,5 градуса рост температуры удастся ограничить двумя градусами — именно по этому сценарию сейчас развиваются события.

Однако из-за фактора вечной мерзлоты Гассер называет этот сценарий «ленивым», и утверждает, что он основан «гипотетической технологии и во многом выдает желаемое за действительное».

И хотя в исследовании слово «катастрофа», подхваченная российскими СМИ, не встречается ни разу, ученые говорят о неизбежности негативного сценария и опасности «точки невозврата».

«Превышение температуры — это рисковая стратегия и возвращение назад к допустимым уровням после него будет чрезвычайно сложным», — пояснил ученый. — Тем не менее, если мы официально находимся на превышающей траектории, нам стоит готовиться к тому, что мы никогда не вернемся безопасному уровню потепления».

Ученые пришли к выводу, что таяние вечной мерзлоты может привести планету к такой «поворотной точке», или точке невозврата, в которой мерзлота продолжит таять и высвобождать дополнительно углекислый газ независимо от того, удастся странам снизить промышленные выбросы или нет.