Мэрия Москвы открыла прием заявок на лучший проект по охране окружающей среды

Организатором конкурса выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы . В этом году его участниками станут СМИ, архитекторы, представители образовательных организаций, крупных корпораций и холдингов.

«Эко-инновации сделали Москву не только более дружелюбной и привлекательной, но и улучшили экологическую ситуацию. С 2010 по 2017 год удалось снизить объем вредных выбросов от автотранспорта на 140 тысяч тонн. Все больше горожан задумываются об экологичном образе жизни и привлекают внимание к вопросам охраны окружающей среды. Растет число участников проекта по раздельному сбору мусора «Разделяй и используй!», — рассказали в пресс-службе департамента.

Рассмотрение конкурсных заявок пройдет на заседании комиссии по присуждению премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды. Глава департамента Антон Кульбачевский объявит победителей и вручит лауреатам денежные гранты в размере 200 000 рублей за первое место и 100 000 рублей за второе.

Премии будут вручены в четырех номинациях:«Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий», «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект», «Лучшие журналистские материалы, теле— и радиопередачи об экологии Москвы», «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений».

Организаторы выдвигают несколько условий для рассмотрения проектов: они долджны быть реализованы, опубликованы в СМИ и внедреныв хозяйственную деятельность или эко-образование. Также поданные проекты оценят, исходя из наличия инновационных подходов, актуальности темы и эффективности предложенных решений. Будут учитываться реальный вклад проекта в охрану окружающей среды и социальная значимость.