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Более 1 тыс. дворов будет озеленено в столице в рамках осеннего этапа акции «Миллион деревьев»
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Более 1 тыс. дворов будет озеленено в столице в рамках осеннего этапа акции «Миллион деревьев» 

Агентство «Москва» + ещё 6 5 часов назад
Фото: MosDay.ru
Осенний этап акции «Миллион деревьев» начался в Москве с озеленения двора по адресу ул. Нижегородская, д. 11 (ЦАО). В рамках этого этапа в столице будет озеленено 1,3 тыс. дворов, сообщил журналистам и.о. руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
«Здесь были высажены 37 деревьев и 110 кустарников. В высадке также приняли участие члены волонтерского экологического движения «Мосэко». В частности нами высажено 14 берез, ива, пять кленов, пять лип, три лиственницы, шест рябин, три черемухи, 75 кустов кизильника, 25 кустов боярышника и 10 кустов чубушника. Всего в рамках осеннего этапа акции будет озеленено 1,3 тыс. дворов», — сказал А. Кульбачевский.
Он отметил, что заявки на озеленение дворов поступают в департамент от управ и префектур, которые в свою очередь собирают заявки местных жителей и информацию о поврежденных и погибших деревьях.
В свою очередь в пресс-службе департамента уточнили, что всего осенью 2018 г. планируется высадить более 9 тыс. деревьев и более 158 тыс. кустарников. Из них во дворах будет высажено более 3 тыс. деревьев и более 127 тыс. кустарников, по подпрограмме «Лунка в лунку» (замещение погибших насаждений) — 2,8 тыс. деревьев и 22 тыс. кустов, на территориях социальных объектов — около 7 тыс. кустов, а также будут восстановлены деревья взамен утраченных в результате аномальных погодных явлений.
Акция «Миллион деревьев» стартовала осенью 2013 г. по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках акции жителям предоставляется возможность участвовать в озеленении собственных дворов, с выбором породного состава и места посадки деревьев и кустарников. Всего за время действия акции в городе высажено более 2 млн деревьев и кустарников.
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