В Волгоградской области прошел экотурнир «Чистые игры»

В городском лесу Суровикино Волгоградской области во время проведения экотурнира «Чистые игры» убрали более 2,5 тонн мусора. По данным пресс-службы областного комитета природы, в нем приняло участие более 150 человек — сотрудники Нижнечирского лесничества, представители предприятий, образовательных учреждений, волонтеры, горожане. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню чистоты и всероссийской акции «Генеральная уборка страны». На уборку отводилось два часа, за которые надо было отсортировать отходы и отправить на переработку и полигон. Наиболее активные участники турнира получили дипломы и ценные подарки от спонсоров мероприятия. Добавим также, кроме Суровикино «Чистые игры» прошли еще в 56 населенных пунктах России. За один день было собрано более 86 тонн мусора.

22 сентября экологический квест состоится в Волгограде на территории стадиона «Монолит». Зарегистрировать свою команду в количестве не менее четырех человек можно здесь.