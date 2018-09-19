На Среднем Урале в оборот вернут 70% вторичных ресурсов

Стартующая на Среднем Урале мусорная реформа позволит вернуть в оборот около 70% вторичных ресурсов. Такая цель обозначена Стратегией по обращению с отходами производства на территории Свердловской области до 2030 года, принятой в 2014 году. Участники Недели отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL обсудили пути реализации намеченных планов.

Сегодня на Среднем Урале накоплено более 9 миллиардов тонн отходов, из них почти два миллиарда тонн классифицируются как коммунальные. Ежегодно на полигоны вывозится около 160 миллионов тонн бытового мусора, значительная часть его оседает на так называемых несанкционированных свалках.

Новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами, которая вводится в действие с 1 ноября 2018 года, позволит минимизировать экологическую нагрузку на окружающую среду, максимально извлечь полезные компоненты из мусорной массы, считает заместитель начальника отдела областного министерства энергетики и ЖКХ Диана Рыбакова.

Как уже сообщалось, процесс сбора, транспортировки и утилизации коммунальных отходов в Свердловской области будут осуществлять три региональных оператора — в каждой из трех административно-производственных зон: Северной (с центром в Нижнем Тагиле), Западной ( Первоуральск ) и Восточной ( Екатеринбург ). В их ведение переходят полигоны, где будет организована сортировка отходов с последующей утилизацией.

Одновременно регоператоры займутся ликвидацией несанкционированных свалок, оплачивать эту неблагодарную работу придется владельцам земельных участков, допустившим захламление своей территории.

Наиболее оптимальное решение «мусорной» проблемы — создание экотехнопарков, предполагающее использование самых современных технологий для сортировки и утилизации коммунальных отходов. Есть вероятность, что именно Свердловская область станет пилотной площадкой для размещения мусорных кластеров.

Как можно использовать вышедшие из употребления товары, продемонстрировали на выставке сотрудники центра утилизации отходов, дислоцирующегося в Нижнем Тагиле.

— Мы превращаем изношенные автомобильные шины в резиновую крошку, которая используется для изготовления различных покрытий, — пояснила «Уральскому рабочему» директор предприятия Маргарита Тюнина. — Спрос на нашу продукцию высокий, главным образом она востребована при строительстве спортивных сооружений, например, стадионов.

Кроме шин, тагильский центр утилизирует аккумуляторы, машинные масла, перерабатывая в год более 7500 тонн отходов, которые могли бы попасть на свалку. Но сами переработчики считают, что это капля в море, поскольку утилизацией отходов в основном озабочены предприятия и организации. Частные лица практически не участвуют в благом деле, продолжая выбрасывать шины и другие автомобильные компоненты где придется.

— Недавно отправились на природу и в одном месте насчитали шесть мини-свалок из шин, — делятся сотрудницы центра. — А ведь мы от частных лиц принимаем шины бесплатно, просто людям лень сделать лишнее движение, проще доехать до ближайшего лесочка и там «разгрузиться». Некоторые оставляют шины в шиномонтажках, и мы готовы их там забирать бесплатно, но работники мастерских тоже не очень хотят с нами сотрудничать.

У Лялианы Белавиной, эколога предприятия по утилизации снарядов (Реж), вызывают озабоченность правовые пробелы в законодательстве, регулирующем деятельность перерабатывающих предприятий.

— При утилизации снарядов образуется металлическая стружка, которую мы возвращаем заказчику — Министерству обороны РФ . Однако Росприроднадзор счел эту стружку отходами и оштрафовал наше предприятие за отсутствие соответствующих документов.

Возможность обсудить проблемы, связанные с утилизацией отходов, дает международная дискуссионная площадка РОСПРОМЭКО, развернутая в рамках Недели отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL, которая продлится до 21 сентября.