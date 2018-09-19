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Косинские озера ждут жителей на экскурсию
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Косинские озера ждут жителей на экскурсию 

Управа района Косино-Ухтомский + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Бесплатная экскурсия «Косинский АкваДуэт» состоится 21 сентября.
Природно-исторический парк «Косинский» располагает уникальным природным комплексом: здесь находятся единственные в Москве озёра ледникового происхождения. Этот комплекс с удовольствием посещают москвичи из разных уголков столицы, но жителям нашего района, особенно детям, тоже интересно узнать о родном крае.
Поэтому Дирекция природных территорий «Измайлово» и «Косинский» ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы регулярно проводит экскурсии в парке «Косинский». Во время экскурсии её участники получат квалифицированную, полезную и занимательную информацию о замечательных озёрах — Святом, Белом и Чёрном, об особенностях их возникновения, об обитающих здесь представителях флоры и фауны, о необходимости беречь экологическое благополучие природного комплекса.
Экскурсия «Косинский АкваДуэт» 21 сентября начнётся в 14.00 у Белого озера. Маршрут пройдёт в прибрежной зоне Белого и Чёрного озёр. Сбор участников возле стенда справа от храма на ул. Большая Косинская, д. 29. Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 367-89-18.
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