В Нижнем Новгороде решают проблемы свалок и дрессировки собак

Проект обращения Законодательного собрания Нижегородской области к министру природных ресурсов и экологии РФ Д. Н. Кобылкину о необходимости скорейшего урегулирования вопроса в сфере обращения с отходами обсудили на заседании комитета регионального парламента по экологии и природопользованию 19 сентября.

Как сообщает Управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания, актуальность проблемы обращения с отходами с каждым днем возрастает. «Крупнейшая в Нижнем Новгороде несанкционированная свалка в садовом товариществе „Родник“ и подобные ей возникли во многом по причине отсутствия нормативных актов и контроля за их исполнением», — отметил председатель комитета по экологии и природопользованию Владислав Атмахов . По его мнению, необходимо поддержать идею наделения органов власти субъектов РФ полномочиями по регулированию обращения с промышленными и строительными отходами на областном уровне.

Кроме того, в сентябре вступил в силу федеральный закон о запрете контактных притравочных станций. Они предназначены для подготовки собак к охоте. В процессе тренировок здесь дикие животные получают серьезные травмы и увечья. «Такие станции и тренировки давно уже не отвечают требованиям гуманного и современного общества. Нужно сделать так, чтобы дрессировка и подготовка собак проходили только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им вреда», — подчеркнул Атмахов.

До вступления в силу федерального закона «притравки» не учитывались, их деятельность практически никак не регламентировалась и не контролировалась.