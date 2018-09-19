Суд направит запросы по поводу экспертизы полигона «Ядрово» в Подмосковье

Как пояснил судья, суд направит в экспертные учреждения запросы о возможности, сроках и стоимости проведения судебной экологической экспертизы свалки. На заседании в среду представитель истца передал суду ответ из экспертного учреждения при Минюсте РФ , однако в нем неточно указана цена экспертизы, а срок определен в полгода. Ходатайство о назначении экспертизы ранее заявила мэрия Волоколамска. Представитель «Ядрово» возразил против экспертизы, заявив, что она направлена на затягивание разбирательства.

Иск поступил в суд 22 июня, ответчиком в нем указано ООО «Ядрово», оператор полигона ТБО. Первоначально иск был заявлен о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», но на предыдущем заседании в августе истец скорректировал предмет иска. Теперь мэрия Волоколамска требует от ответчика прекратить деятельность по размещению ТБО, ликвидировать последствия причинения вреда окружающей среде и провести рекультивацию территории свалки.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надыршин в июне сообщил РИА Новости, что проверка по полигону «Ядрово» находится на постоянном контроле Генпрокуратуры, которая не позволила отказать в возбуждении уголовного дела. По словам Надыршина, прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы дорасследуются с целью установления виновного в сложившейся ситуации. Он уточнил, что вопросом возбуждения уголовного дела по факту нанесения экологического ущерба занимается полиция.