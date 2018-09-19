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Суд направит запросы по поводу экспертизы полигона «Ядрово» в Подмосковье
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Суд направит запросы по поводу экспертизы полигона «Ядрово» в Подмосковье 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отложил на 10 октября рассмотрение иска администрации Волоколамска, требующей закрыть полигон ТБО (твердых бытовых отходов) «Ядрово» и рекультивировать его территорию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил судья, суд направит в экспертные учреждения запросы о возможности, сроках и стоимости проведения судебной экологической экспертизы свалки. На заседании в среду представитель истца передал суду ответ из экспертного учреждения при Минюсте РФ, однако в нем неточно указана цена экспертизы, а срок определен в полгода. Ходатайство о назначении экспертизы ранее заявила мэрия Волоколамска. Представитель «Ядрово» возразил против экспертизы, заявив, что она направлена на затягивание разбирательства.
Иск поступил в суд 22 июня, ответчиком в нем указано ООО «Ядрово», оператор полигона ТБО. Первоначально иск был заявлен о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», но на предыдущем заседании в августе истец скорректировал предмет иска. Теперь мэрия Волоколамска требует от ответчика прекратить деятельность по размещению ТБО, ликвидировать последствия причинения вреда окружающей среде и провести рекультивацию территории свалки.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
Начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надыршин в июне сообщил РИА Новости, что проверка по полигону «Ядрово» находится на постоянном контроле Генпрокуратуры, которая не позволила отказать в возбуждении уголовного дела. По словам Надыршина, прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы дорасследуются с целью установления виновного в сложившейся ситуации. Он уточнил, что вопросом возбуждения уголовного дела по факту нанесения экологического ущерба занимается полиция.
В мае подмосковный главк СК РФ сообщал, что провел проверку по информации СМИ о госпитализации детей в больницу Волоколамска якобы из-за выброса сероводорода на полигоне «Ядрово» в марте. Следователи пришли к выводу, что выбросы свалочного газа не могли стать причиной недомогания детей. Вместе с тем в ходе проверки получены данные, что с полигона действительно произошел выброс свалочного газа, и в этой связи материалы проверки по данным основаниям были переданы в органы полиции по подследственности для дачи правовой оценки по части 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), отмечалось в пресс-релизе.
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