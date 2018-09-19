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Огромная свалка в Сургутском районе заставила подумать об экологии
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Огромная свалка в Сургутском районе заставила подумать об экологии 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Власти сургутского района всерьез задумались об экологии и провели уборку в деревне Верхне-Мысовая, которая находится в 25 км от Лангепаса.
Как сообщает Ugra-news, администрация Сургутского района знала о существовании большого скопления мусора на протяжении года, поскольку жители подавали обращение. И вот во Всемирный день чистоты, власти приехали, чтобы распрощаться со свалкой.
Заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина сообщила, что места для сбора отходов в деревне существуют. «Если контейнеров недостаточно, то закупим их», — пообещала заместитель.
Итогом уборки стали два, наполненных мусором самосвала. Собранные отходы отправились на полигон в Лангепас.
Однако впереди еще один этап уборки, которым займется муниципальное предприятие «Сургутрайторф». В планах инициативной группы завершить ликвидацию свалки до 25 сентября. До начала октября мы планируем принять участие в аналогичном мероприятии на территории поселка Банный.
«Мы в любом случае вычистим эту территорию, но дальше жители деревни должны сами смотреть за тем, в каком виде находится их населенный пункт. Мы будем проводить беседы с населением, заниматься экологическим просвещением. Люди должны понимать, что это их дом, и в нём нужно вести себя по-другому», — подытожила Дина Кузьмина.
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