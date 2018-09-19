Завтра в Петрозаводске пройдет акция по сбору ртутьсодержащих отходов

В мэрии напомнили, как сдавать ртутьсодержащие отходы.

Как соощили в пресс-центре администрации Петрозаводска , завтра, 20 сентября, состоится очередной рейс передвижного пункта приема предметов, содержащих ядовитый металл.

«Экомобиль» принимает не более 5 штук ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

В мэрии напомнили, как сдавать ртутьсодержащие отходы:

— собрать до 5 предметов с ртутью (5 ламп/ 4 лампы + 1 градусник/ 5 градусников и т.п.);

— упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/ пакет/ ткань);

— выбрать удобную для себя точку в графике движения «Экомобиля»;

— принести собранные предметы в «Экомобиль».

Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с Администрацией города занимается ООО «Экологическое предприятие „Меркурий“.