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Крымские заповедники получили федеральный статус
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Крымские заповедники получили федеральный статус 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на территории Республики Крым особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии России.
Федеральный статус получили государственные природные заповедники «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной» общей площадью около 30 тыс. га, национальный парк «Крымский» площадью 34,5 тыс. га и два государственных природных заказника ‒ «Каркинитский» и «Малое филлофорное море» ‒ общей площадью свыше 66 тыс. га.
По словам главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны.
Как отметил министр, Крымский национальный парк, Карадагский, и Опукский заповедники, а также Каркинитский заказник имеют статус водно-болотных угодий международного значения и находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции, которая защищает места обитания водоплавающих птиц.
На сегодняшний день на полуострове Крым имеется значительное количество ООПТ разного уровня и режима. При этом наиболее ценные природные комплексы и объекты сосредоточены в пределах федеральных ООПТ.
Система ООПТ федерального значения в настоящее время включает в себя 110 государственных природных заповедников, 56 национальных парков, 60 государственных природных заказников, 17 памятников природы и 67 дендрологических парков и ботанических садов. Общая площадь ООПТ федерального значения составляет около 70,4 млн га.
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