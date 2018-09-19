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Фильм Елены Летучей о проблеме утилизации мусора в России выйдет 29 сентября
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Фильм Елены Летучей о проблеме утилизации мусора в России выйдет 29 сентября 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Документальный фильм Елены Летучей о работе современных объектов обращения с мусором, самых проблемных точках на примере Московской области и о переходе на раздельный сбор отходов в России и за рубежом выйдет на Первом канале 29 сентября. Об этом ТАСС сообщила креативный продюсер проекта Татьяна Шестопалова.
"Премьера состоится 29 сентября Мы рассказали, как Московская область и Москва адаптируют новые современные технологии и переносят на свою почву. У нас в свое время была хорошая система переработки вторсырья в Советском Союзе. Есть идея совместить эти два подхода: вспомнить то хорошее, что было у нас, совместить с новыми технологиями", — сказала она.
В пресс-службе Первого канала уточнили, что документальный фильм состоит из двух частей по 48 минут и называется «Без мусора в голове».
"Месседж этих фильмов такой: есть технологии, есть хороший подход к этому, осталось, друзья, просто выкинуть мусор из своей головы и начать сортировать его и отвечать за самих себя", — добавила Шестопалова.
По ее словам, в передачу вошли материалы об озере Сенеж в Солнечногорском районе Подмосковья, закрытом мусорном полигоне «Кучино» в Балашихинском городском округе, строящемся мусороперерабатывающем комплексе в Серебряных Прудах и заводе компостирования на Рязанском шоссе в Подмосковье.
В министерстве экологии и природопользования Московской области ТАСС сообщили, что поддерживают проекты, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов и их утилизацию по современным технологиям. «Сейчас при строительстве новых объектов применяется новый „экологический стандарт“ — концепция обращения с мусором, базирующаяся на наилучших доступных технологиях переработки и утилизации бытовых отходов. А с 2019 года Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор мусора», — напомнили в пресс-службе ведомства.
Дефицит места для мусора
Московская область — самый «нагруженный» коммунальными отходами регион России. Подмосковье утилизирует на своей территории весь собственный мусор (около 3,5 млн тонн) и основную часть бытовых отходов столицы (около 6 млн тонн). Таким образом, в год на свалках области должно складироваться порядка 9,5 млн тонн мусора — около 16,5% всех коммунальных отходов России. При этом ежегодно 15 действующих полигонов в Подмосковье все вместе могут принимать до 4,6 млн тонн. Официально дефицит места для захоронения мусора в регионе губернатор Андрей Воробьев в начале 2018 года оценил в 4,2 млн тонн.
Новая система
Чтобы преодолеть кризис в отрасли утилизации мусора, правительство Подмосковья разработало концепцию «нового экологического стандарта» — новой системы обращения с отходами в регионе. Она основывается на раздельном сборе, который заработает с 1 января 2019 года. Ответственность за соблюдение новых экологических принципов работы с отходами понесут региональные операторы. Первоначальную сортировку на пригодные для переработки и смешанные с органикой отходы будут делать жители области.
Для обслуживания этой системы в регионе возведут 11 мусороперерабатывающих комплексов (МПК) с сортировочными линиями и четыре мусоросжигательных завода. Первый МПК в Подмосковье заработал этой осенью.
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