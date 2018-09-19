Фирма по обработке древесины в Сланцах загрязняла воздух без особого разрешения

В Сланцевском районе по требованию прокурора суд обязал юридическое лицо ООО «Прометей» получить разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Как сообщили ivbg.ru в Прокуратуре Ленобласти, в Сланцах проведена проверка соблюдения юридическими лицами экологического законодательства.

У ООО «Прометей», осуществляющего деятельность, связанную с обработкой древесины, имеются источники воздействия на атмосферный воздух, при этом разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ у предприятия отсутствует.

Таким образом, ООО «Прометей» бесконтрольно совершало выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, тем самым нарушая права неопределенного круга лиц, предусмотренные законодательством об охране окружающей среды.

Направлен иск в суд о возложении на ООО «Прометей» обязанности получить необходимое разрешение.

Решением Ленинского районного суда города Санкт — Петербурга требования городского прокурора удовлетворены.