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Александр Дрозденко рассказал о декриминализации рынка отходов
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Александр Дрозденко рассказал о декриминализации рынка отходов 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Об этом губернатор Ленинградской области сообщил на своей страничке в Instagram.
Глава региона выступил с речью о декриминализации рынка отходов 18 сентября в Нарьян-Маре.
Ранее Александр Дрозденко рассказал в ходе встречи с участниками фестиваля СМИ о том, что в Ленобласти появится двухконтейнерная система сбора мусора к 2019 году.
По словам Дрозденко, весь мусор в регионе будет поделён на полезные и бесполезные отходы. При этом губернатор отметил, что количество мусора, приезжающего в Ленобласть из Петербурга, в 10 раз больше, чем производит 47 регион.
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