Александр Дрозденко рассказал о декриминализации рынка отходов

Об этом губернатор Ленинградской области сообщил на своей страничке в Instagram.

Глава региона выступил с речью о декриминализации рынка отходов 18 сентября в Нарьян-Маре

Ранее Александр Дрозденко рассказал в ходе встречи с участниками фестиваля СМИ о том, что в Ленобласти появится двухконтейнерная система сбора мусора к 2019 году.

По словам Дрозденко, весь мусор в регионе будет поделён на полезные и бесполезные отходы. При этом губернатор отметил, что количество мусора, приезжающего в Ленобласть из Петербурга, в 10 раз больше, чем производит 47 регион.