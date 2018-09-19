Бывший глава Росприроднадзора стал вице-президентом New Stream Group

Бывший глава Росприроднадзора Артем Сидоров стал вице-президентом группы компаний «Новый поток» (New Stream Group), говорится в сообщении New Stream Group.

Сидоров будет курировать в компании природоохранную деятельность и экологию.

«На должность вице-президента New Stream Group по природоохранной деятельности и экологии назначен Артем Сидоров, имеющий значительный опыт работы в профильных федеральных ведомствах, в частности в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), которую он возглавлял с сентября 2015 года по август 2018 года», — говорится в сообщении.

Как отмечает New Stream Group, в компании Сидоров, среди прочего, сосредоточится на вопросах контроля экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях углеводородов New Stream Group, контроля выбросов, стоков, а также реализации программ по утилизации промышленных отходов, модернизации систем и средств охраны окружающей среды.

Кроме того, к сфере ответственности нового вице-президента будет относится взаимодействие предприятий компании с федеральными и региональными органами власти по вопросам природоохранной деятельности.

Артем Сидоров родился 13 июля 1975 года в Казани. С 2006 года работал на различных должностях в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана. В 2010 году назначен министром экологии и природных ресурсов Татарстана. С 2015 года по 2018 возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).