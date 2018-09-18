Прокуратура подтвердила факт загрязнения сельхоз земель в Зеленоградском районе 

Природоохранная прокуратура проверила химический состав земли в Зеленоградском районе, где рядом с полем изимых посевов были обнаружены в открытом виде отходы свиноводства.
Напомним, на место вместе с экологами выезжала и съёмочная группа калининградских Вестей. Лабораторные исследования выяснили, что предельно допустимые концентрации вредных веществ в почве превышали норму.
Земельный участок находится в субаренде у индивидуального предпринимателя, ему предписано устранить нарушения. Также по требованию прокуратуры земельный участок был приведён в пригодное для сельскохозяйственных работ состояние, а отходы вывезены. Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.