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Скандальную свалку в Ростове накроют толстым слоем глины
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Скандальную свалку в Ростове накроют толстым слоем глины 

АиФ Ростов 29 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Одна из самых крупных городских свалок Ростова-на-Дону, расположенная в микрорайоне Левенцовка, будет накрыта толстым слоём глины в рамках проекта рекультивации.
Об этом сообщает donnews со ссылкой на итоги конкурса, организованного компанией «Чистый город».
В срок до 31 декабря т2018 года территория свалки будет засыпана 90 тысячами тонн глины, после чего машины разровняют рельеф на площади 5 гектаров, а затем грунт будут уплотнять с помощью вибрационных катков.
Сумма контракта — чуть менее 20 млн рублей.
Дальнейшие действия пока не определены, и рассматриваются два варианта — полная рекультивация территории, с высадкой газонов и деревьев, или временная консервация мусора, до момента его переработки на строящемся рядом крупном мусороперабатывающем заводе.
Как сообщал ранее «АиФ-Ростов», именно перспектива строительства этого предприятия позволила привлечь к свалке внимание чиновников.
Мусорный полигон должен был быть закрыт несколько лет назад, однако до последнего момента свалка продолжала функционировать, несмотря на жалобы местных жителей. Летом 2018 года стало известно, что на её территории будет построен один из крупнейших на территории юга России заводов по переработке мусора.
В частности, стало известно, что отходы сюда будут завозиться сразу из шести регионов.
Местные жители организовали ряд пикетов и митингов против такого решения. По их мнению, новое предприятие только увеличит объемы мусора, складируемые в непосредственной близости к жилым домам.
В августе 2018 года земельный участок под строительство завода был выделен. Всего в Ростовской области запланировано строительство восьми МЭОК (межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов).
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