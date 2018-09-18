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Блокировщикам мусорного полигона в Киевской области грозит тюремный срок
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Блокировщикам мусорного полигона в Киевской области грозит тюремный срок 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя Главного управления Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича.
«По факту блокирования открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 206 Уголовного кодекса Украины («Противодействие законной хозяйственной деятельности, совершенное организованной группой или должностным лицом»). Наказание по данной статье предусматривает штраф или лишение свободы сроком от 5 до 10 лет», — сказал Жукович.
Он также уточнил, что в данный момент машины с мусором на полигон пропускают частично.
Напомним, в июле в Киевской области возникла угроза экологической катастрофы в связи с тем, что Подгорцевский полигон оказался переполненным: высота мусорного слоя поднялась до 90 метров, а после каждого дождя происходила утечка опасных веществ, попадая в почву и подземные воды. Это отравляло также и колодезную воду, которую употреблять опасно.
Практически все мусорные свалки Украины переполнены. По данным экологов, они занимают 7% территории страны. При этом в стране порядка 6 тысяч только официальных свалок, а нелегальных — примерно в пять раз больше.
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