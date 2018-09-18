Калининград участвовал в общероссийской акции «Вода России»

Калининград участвовал в общероссийской акции по очистке водоемов и их берегов от мусора «Вода России». Об этом сообщило Министерство природы Калининградской области.

Убирать парковую зону возле Ялтинского пруда пришли представители надзорных структур, министерства природных ресурсов и экологии , а также горожане-активисты. Более 4 кубометров мусора, пластиковых стаканчиков, бутылок и прочих остатков от пикников удалось собрать ее участникам.

Акция «Вода России» проходит в Калининградской области с 2014 года. Ежегодно люди со всего региона объединяют свои силы и выходят на подобные субботники. В прошлом году акция «Вода России» собрала в Калининградской области свыше 5 тысяч человек.