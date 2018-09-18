Ещё
Калининград участвовал в общероссийской акции «Вода России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининград участвовал в общероссийской акции «Вода России» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Калининград участвовал в общероссийской акции по очистке водоемов и их берегов от мусора «Вода России». Об этом сообщило Министерство природы Калининградской области.
Убирать парковую зону возле Ялтинского пруда пришли представители надзорных структур, министерства природных ресурсов и экологии, а также горожане-активисты. Более 4 кубометров мусора, пластиковых стаканчиков, бутылок и прочих остатков от пикников удалось собрать ее участникам.
Акция «Вода России» проходит в Калининградской области с 2014 года. Ежегодно люди со всего региона объединяют свои силы и выходят на подобные субботники. В прошлом году акция «Вода России» собрала в Калининградской области свыше 5 тысяч человек.
Вести Калининград: последние новости
В Калининградской области устранили более 50 незаконных свалок Пришли на помощь в считанные минуты В течение 2х лет из Калининграда в Индию поставят два многоцелевых фрегата «Тальвар»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20471
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20471
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну43
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20721
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-2080
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение