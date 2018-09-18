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Квадрокоптер помог ликвидировать пять свалок в Подмосковье
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Квадрокоптер помог ликвидировать пять свалок в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Квадрокоптеры помогли обнаружить в труднодоступных местах городского округа Домодедово Московской области пять несанкционированных мусорных свалок, которые впоследствии были ликвидированы, говорится в пресс-релизе регионального Госадмтехнадзора.
"С помощью радиоуправляемых квадрокоптеров административно-технические инспекторы обследовали около четырех километров береговой линии рек Сушка и Конопелька в Никитском административном округе на западе города Домодедово", — отмечает служба.
Сообщается, что по итогам рейда оперативно устранены пять очаговых навалов мусора общим объемом около 35 кубометров.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября на территории региона внедряется новый экологический стандарт.
По указу губернатора Московской области Андрея Воробьева был создан штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Благодаря этому проблему отходов на территории региона устранили практически полностью за лето 2018 года.
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